Duas pessoas ficaram feridas em uma colisão envolvendo caminhão e carro, na manhã desta quinta-feira, dia 16. O fato foi registrado na BR 153, na altura de Linha Aparecida, em Irani. O fato envolveu uma Pajero com, placa de Irani, e um caminhão com placa de Concórdia, conduzido por E S. de 30 anos, que apresentava escoriações nos membros inferiores.

No veículo Pajero, o motorista de iniciais E.B. de 29 anos, relatou que estava sentindo dores nas costas e apresentava um ferimento na região da cabeça. O fato foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani e os dois foram levados para o Pronto Atendimento Médico de Irani.

A Policia Rodoviária Federal também estava no local auxiliando com a sinalização do trânsito e encaminhamentos sobre as causas do acidente.