Jogos acontecem nesta quinta-feira, dia 16, no Império da Bola.

Quatro partidas estão agendadas para a noite desta quinta-feira, dia 16, pela Copa CDL de Futebol Sete. As partidas acontecem no Campo do Império da Bola.

19h30: Embrapa x Preço Bom Mini Mercado

19h30: Polícia Militar x Paulo Motos/Pincelão Tintas

20h30: Ideal Modas/De Carli Negócios Imobiliários/Mundo dos Esportes x Apaca B

20h30: Roani/Oeste Tintas x Guindastes Broetto