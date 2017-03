Dois homens foram detidos na manhã desta quinta-feira, dia 16, por não obedecer ordem de parada, por tentar agredir os policiais militares e por estar com problemas na documentação do veículo em que estavam. O fato iniciou no começo da manhã desta quinta-feira, dia 16. Conforme informações da Polícia Militar, a guarnição estava em rondas na Tancredo Neves, na altura do bairro São Cristóvão, e avistou um veículo VW Fusca, com placas de Ipira, estacionado nas margens da via. A PM fez a conversão na rotatória para retornar, os ocupantes do veículo perceberam e empreenderam fuga.

A guarnição fez o acompanhamento e, conforme relatos, percebeu que o veículo passava por lombadas em alta velocidade e furava o sinal vermelho, o que estava colocando em risco outros motoristas e pedestres. O acompanhamento foi feito com auxílio de outra viatura e a abordagem foi feita na rua Hercílio Vieira, no bairro Nazaré.

De acordo com a PM, os dois ocupantes do Fusca desembarcaram do veículo e tentaram agredir os policiais, que reagiram e até uma arma com munição não letal teria sido utilizada. Três pessoas foram levadas para o Hospital São Francisco: um policial com ferimentos em um dos braços, um ocupante do veículo com escoriações e o motorista do veículo, com hematômas no abdômem, provocado pelo tiro da arma não-letal. Foram detidos S.M e C.M, de 35 anos. Eles teriam feito ameaças aos policiais.

Durante averiguação, a Polícia Militar constatou que o veículo estava com problemas mecânicos e licenciamento atrasado. O motorista também não tinha Carteira Nacional de Habilitação. Os dois ocupantes e o veículo foram levados para a Central de Polícia para os procedimentos cabíveis. Um inquérito policial foi aberto.

(Com informações do repórter André Krüger).