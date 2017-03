A Casa do Produtor Rural de Concórdia está temporariamente sem comercializar produtos da agricultura familiar. Na última semana a Cecaf encerrou as atividades por vencimento do contrato. No entanto, duas cooperativas já demonstraram interesse em gerenciar o espaço.

O secretário de Agricultura de Concórdia, Mauro Martini, explica que já foram realizadas duas reuniões com cooperativas e grupos que representam os agricultores familiares. Até o momento a própria Cecaf (Central das Cooperativas da Agricultura Familiar) e a Coner (Cooperativa dos Núcleos de Empreendedores Rurais) demonstraram interesse em atuar na Casa do Produtor Rural.

Mauro Martini, explica que a retomada do funcionamento desse espaço passará por trâmites jurídicos na Prefeitura. “Nossa intenção é que o imóvel continue sendo utilizado pela agricultura familiar”, afirma o secretário.

Administração Municipal está estudando a possibilidade jurídica de fazer uma gestão compartilhada para que as duas comparativas possam comercializar produtos na Casa do Produtor Rural. De acordo com a lei de utilização dos espaços públicos, é necessário licitar ou fazer uma chamada pública para a concessão deste imóvel.

A Cecaf encerrou as atividades na Casa do Produtor Rural por vencimento do contrato. Nesta quinta-feira será finalizada a entrega dos equipamentos públicos à Prefeitura de Concórdia. Atualmente, o espaço será usado para a realização da Feira do Peixe Vivo, que inicia amanhã e será realizada nos dias 24 e 31 de março; 7, 11, 12 e 13 de abril.