A Polícia Civil de Paial está fazendo um alerta em relação a uma tentativa de golpe no município, pois acredita que bandidos agem provavelmente de dentro dos presídios. Os elementos entram em contato com as pessoas por telefone dizendo tratar-se de parentes. Quando a vítima tenta adivinhar quem está do outro lado da linha, o bandido finge ser a pessoa citada e começa a aplicar o golpe.

Em geral, diz que estava indo visitar a vítima do golpe, alega que o carro estragou e pede dinheiro para o conserto ou para o pagamento do seguro.A Polícia Civil orienta que as pessoas não caiam no golpe e desliguem o telefone. Na dúvida, entre em contato com a polícia.

Fonte - Rádio Belos Montes.