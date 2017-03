O plano de gestão da barragem de contenção do rio dos Queimados e das quatro estações meteorológicas, que estão espalhadas ao longo do rio, será discutido em reunião que será marcada na próxima quarta-feira, dia 22, em Concórdia, a partir das 14h. O encontro envolverá técnicos da Prefeitura e da Epagri. A motivação dessa reunião foi discutida na tarde de quarta-feira, dia oito, durante encontro entre o presidente da Epagri Luiz Hessmann e o prefeito Rogério Pacheco.

O assunto começou a ser discutido nas últimas semanas durante visita de Pacheco na Capital do Estado.

Em entrevista a Rádio Aliança, Luiz Hessmann destacou que o objetivo desse encontro é definir diretrizes para um levantamento técnico-científico da barragem e do curso de água do rio dos Queimados e traçar um plano de manejo da barragem e de suas estações. "Dentre as várias intenções, o objetivo também é fazer com que a população receba informações via celular sobre o nível da barragem ou do rio em momentos de chuvas intensas. Basta os técnicos acharem as informações", diz.