Objetivo do Sitercomoc é garantir o salário mínimo regional para as monitoras que atuam em Concórdia e Xaxim.

Sindicato protocola pedido de negociação salarial no Ministério do Trabalho

O Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas Revendedoras de Combustíveis e Derivados de Petróleo, Serviços de lavagens de Veículos e Estacionamentos Rotativos de Chapecó e Região Oeste, Meio Oeste e Planalto Norte de Santa Catarina protocolou um pedido junto ao Ministério do Trabalho para que seja feita uma mesa redonda de negociação salarial com a empresa Merlo Jr, que opera a área azul em Concórdia e Xaxim. A informação é do presidente do Sitercomoc, Juscemar Pavão.

Em entrevista a Rádio Aliança, Pavão diz que esse pedido já foi feito e agora aguarda a confirmação de uma data para essa negociação no Ministério do Trabalho. Explica que um pedido já havia sido feito com a direção da empresa e que até agora não obteve retorno. "Como eles não têm uma base sindical patronal, a negociação é feita diretamente com eles. Mandamos a proposta e até agora não obtivemos retorno. Por isso decidimos acioná-los no Ministério do Trabalho", conta Juscemar. Observa que, caso aconteça a reunião e o acordo não seja efetivado, a decisão irá para a Justiça do Trabalho.

O presidente do Sitecomoc não informa detalhes da proposta de negociação que foi enviada à direção da Merlos Jr para os trabalhadores que atuam em Concórdia e em Xaxim, mas abre que a intenção é garantir pelo menos o salário mínimo regional para a categoria, aplicado em Santa Catarina, cujos valores são de R$ 1.179, que equivale a terceira faixa. "Em negociação com outras empresas de área azul, que operam em outras cidades de nossa base, conseguimos assegurar outros benefícios", compara Juscemar Pavão.

A empresa Merlos Jr atua em Concórdia desde o começo de fevereiro desse ano de 2017.

(Com informações do repórter André Krüger).