A idade limite para os atletas disputarem a série B do Campeonato Catarinense será de 23 anos. A definição ocorreu durante reunião do Conselho Técnico da segundona de SC, que ocorreu nesta semana na cidade de Balneário Camboriú. Conforme as deliberações feitas, cada clube poderá usar ainda cinco atletas profissionais, acima da idade limite por partida. O Campeonato Catarinense da Série B 2017 começará no dia dois de julho e terminará no dia 15 de outubro.

A competição contará com equipes como o Guarani de Palhoça, Camboriú, Concórdia, Hercílio Luz, Juventus, Operário de Mafra, Barra, Marcílio Dias, Jaraguá e Itajaí.