A notícia de que o ex-prefeito de Concórdia e suplente de deputado federal Odacir Zonta, do PSB, assumiria uma cadeira na Câmara em Brasília foi confirmada ainda em fevereiro. Ele ocuparia o lugar do deputado Jorge Boeira do PP, que anunciou que iria se licenciar durante quatro meses por razões particulares. Zonta, que é suplente, voltaria para a cadeira no início de março. Depois, uma nova informação deu conta de que ele assumiria na segunda quinzena deste mês, mas Boeira ainda não se licenciou.

A reportagem da Rádio Aliança entrou em contato com Odacir Zonta na tarde desta quarta-feira, dia 15, para saber da expectativa e planejamento para os quatro meses de trabalho. O suplente preferiu não gravar entrevista e informou que neste momento não há previsão para voltar para a Câmara em Brasília. Zonta disse que prefere aguardar para não criar expectativas.

Zonta já havia anunciado que durante os 120 dias de atividades como deputado federal, estaria auxiliando na análise de matérias consideradas desafiadoras com o as reformas trabalhista e da Previdência Social. Ele também destacou que a região de Concórdia voltaria a ter representatividade em Brasília.

O ex-prefeito de Concórdia estaria voltado para a Câmara Federal depois de seis anos. Em 2011, ainda no PP, ele perdeu a vaga para João Pizzolatti, que fez mais votos. Zonta chegou a ser diplomado, pois Pizzolatti respondia por improbidade administrativa, mas mesmo assim, o Tribunal Superior Eleitoral permitiu que ele assumisse.