Os Policiais Militares da 3ª Companhia de Polícia Militar de Seara, juntamente com o 13º Batalhão da Brigada Militar de Erechim e Pelotão de Operações Especiais da Brigada Militar (POE), realizaram durante esta terça-feira, dia 14, operação conjunta nas proximidades da Usina Hidrelétrica (UHE) de Itá.

O objetivo da operação foi coibir ilícitos na divisa. Durante as abordagens, os policiais militares avistaram um veículo Toyota Hilux, que ao se aproximar da barreira no sentido RS/SC retornou em direção a Aratiba/RS. Duas guarnições da Brigada Militar realizaram o acompanhamento do veículo, enquanto outra viatura realizou um novo bloqueio na via. Uma viatura da 3ª Companhia de Polícia Militar de Seara também prestou apoio no acompanhamento.

O condutor do veículo tentou empreender fuga a pé, mas foi localizado e identificado como G.S.V.

Na consulta veicular foi possível constatar que a placa da Hilux era na verdade a placa de um veículo VW/Fox e somente através do chassi é que foi comprado o registro de furto da caminhoneta.

O condutor foi preso em flagrante e conduzido a Delegacia de Polícia Civil de Aratiba/RS para procedimentos cabíveis.

(Fonte: Polícia Militar de Seara)