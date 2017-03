A Administração de Irani já trabalha com um projeto que pretende reativar pontos turísticos do município. O primeiro passo foi a criação do Conselho de Turismo, em parceria com o Sebrae. Locais que devem ser explorados já estão sendo elencados.

A diretora municipal de Cultura de Irani, Neiva Basso Zampieri, destaca que o objetivo é reativar o turismo, com um projeto que realmente saia do papel e tenha continuidade no futuro. “Em outras oportunidades projetos foram iniciados, mas não tiveram continuidade. Pretendemos fazer um planejamento completo para que a ideia tenha sequência, queremos ativar o turismo de verdade e fazer com que as atividades sigam independente da troca de administrações”, adianta ela.

O município de Irani, considerado o Berço do Contestado, tem vários locais que podem ser explorados. Além de pontos históricos, outros atrativos farão parte do projeto. “Estamos elencando os possíveis atrativos, e temos inúmeros. O Museu, a Mão e a Trilha do Contestado, o túmulo do Monge, o local do combate da Guerra do Contestado, a Prainha do Irani, hotéis, restaurantes, o Santuário de Linha Aparecida, a Vinícola de Alto Cascalho, entre outros. Temos vários pontos que podemos explorar”, relata a diretora.

Ainda não há uma data definida para o lançamento do projeto ou início de campanhas publicitárias. Neiva explica que antes de qualquer ação do gênero, quer ter as equipes de trabalho definidas e o projeto bem encaminhado.