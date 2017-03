Sugestão de mudança no estacionamento das ruas Doutor Maruri e Marechal Deodoro

Um assunto polêmico que mexe com a opinião dos concordienses voltará ao debate nos próximos dias. Um grupo de empresários está propondo à Prefeitura de Concórdia a realização de um estudo para implantar estacionamento nos dois lados das ruas Doutor Maruri e Marechal Deodoro.

A proposta é diminuir a largura atual das pistas de rolamento para que seja possível implantar vagas de estacionamento nos dois lados da via. Atualmente, nessas duas ruas há espaço para estacionar em apenas um lado da pista.

O empresário Gilberto Coldebella comenta que a proposta de mudança é para fortalecer o comércio e aumentar o número de vagas de estacionamento disponíveis no centro da cidade “Nós estamos solicitando à prefeitura para que se faça um estudo de readequação dessas ruas. Por meio das medições que fizemos, percebemos que é possível manter as três pistas e ampliar as vagas de estacionamento”, afirma Coldebella. O empresário ressalta que não se cogita a possibilidade de sugerir que haja apenas duas vias nas ruas Doutor Maruri e Marechal Deodoro.

Na próxima segunda-feira, vinte de março, haverá uma reunião entre empresários, ACIC, CDL e Sindilojas para discutir o assunto. A etapa seguinte será apresentar um pedido oficial à Prefeitura de Concórdia para que realize este estudo.