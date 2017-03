Cerca de 40 professores e aposentados das regiões de Concórdia e de Seara estão em Florianópolis nesta quarta-feira, 15 de março. A partir das 14h eles vão participar de uma assembleia para definir se aderem ou não à paralisação nacional, prevista para ocorrer no dia 20 de março.

A coordenadora regional do Sindicato dos Trabalhadores em Educação na Rede Pública de Ensino do Estado de Santa Catarina, (Sinte), Ingrid Fiorentin, comenta que é grande a possibilidade de ocorrer greve na Educação. Professores de alguns estados brasileiros já estão paralisados.

A principal queixa dos professores é em relação à proposta de reforma da previdência. Se as mudanças forem aprovadas, os profissionais do magistério irão se aposentar com idade mínima de 65 anos, e não mais com 25 anos de tempo de serviço. “Não podemos perder a aposentadoria especial, que foi uma grande conquista para os professores”, destaca Ingrid.