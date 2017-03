Celesc inicia a construção da linha entre as duas subestações de Concórdia

A Agência Regional da Celesc de Concórdia deu início à construção da linha de interligação entre as subestações de energia elétrica de São Cristóvão e do bairro Santa Cruz. Os trabalhos, iniciados no mês de fevereiro, compreendem a última etapa de construção da nova subestação de energia elétrica.

O investimento de R$ 40 milhões, naquela ocasião, compreendeu a linha de interligação com a subestação de Ponte Serrada. Nesta última etapa, haverá a instalação de uma nova linha de interligação entre as duas subestações que estão em Concórdia. A extensão será de oito e um investimento de R$ 7 milhões.

Em entrevista ao Jornal da Manhã da Rádio Aliança, o gerente regional da Celesc de Concórdia, Carlos Rigoni, destacou que o objetivo dessa linha será de garantir o abastecimento de energia na região, mesmo que uma das subestações venha a ter problemas na distribuição ou tenha problemas na fonte que manda energia para a região. A subestação de São Cristóvão é abastecida por Ponte Serrada. Já a do Santa Cruz, a energia vem de Xanxerê. "Vão ser raros os apagões em Concórdia. Se acontecer, não irá durar mais do que cinco minutos", garante Rigoni

A previsão de conculsão dos trabalhos dessa linha de interligação entre as duas subestações é novembro desse ano.