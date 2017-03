Atividades serão realizadas no Ginásio Tancredão, no Parque de Exposições.

A Associação Concordiense de Futsal estará realizando um peneirão no próximo sábado, dia 18, em Concórdia. O objetivo é a formação das categorias de base para o ano de 2017. As atividades iniciam às 8h no Ginásio Tancredão, no Parque de Exposições.

Em entrevista ao Jornal da Manhã da Rádio Aliança desta quarta-feira, dia 15, o supervisor da ACF, Artêmio Artifon, destacou que as atividades serão para a categoria sub-20 pela parte da manhã e às 14h para as categorias sub-15 e sub-17.

Ele orienta que as inscrições podem ser feitas através da rede social do clube e, até mesmo, no local do peneirão.