Gerentes da Agência de Desenvolvimento Regional de Seara, ADR, estarão em Ipumirim na sexta-feira, dia 17, para realizar o Dia de Ação Regional. São reuniões técnicas com cada setor para apresentar os programas e ações do Governo do Estado disponíveis para que os municípios consigam convênios, recursos e equipamentos.

De acordo com a secretária executiva Gládis Regina Bizolo dos Santos, o objetivo das reuniões é aproximar as equipes administrativas e enfatizar o papel nato de articuladora da Agência de Desenvolvimento Regional.

A iniciativa tem inspiração no Dia de Ação do Governo do Estado, que envia um secretário de Estado a cada Regional para discutir as ações de governo com as prefeituras e lideranças locais.

A ADR envia todos os gerentes para um município em um determinado dia para apresentar programas e buscar informações sobre as principais necessidades dos municípios, pautando assim, o desenvolvimento de ações futuras nas áreas de saúde, administração, contabilidade, agricultura, ação social, infraestrutura e comunicação.

Para o vice prefeito, Hildo Carlos Sabadin, essa integração é fundamental para estreitar laços entre o município e o estado. “Será uma oportunidade para esclarecer e mostrar possibilidades aos secretários em relação a recursos, criação de programas e possibilidade de ampliação de cada setor melhorando o desenvolvimento do município”, relata.

Fonte - Juliane Rell / Ascom Prefeitura de Ipumirim