A cada dia que passa, o Estado de Santa Catarina registra mais municípios com focos do Aedes aegypti. O alerta é para que cada cidadão faça sua parte para não deixar o mosquito - transmissor da Dengue, Zica e Chikungunya - se proliferar. Nesse sentido, a Secretaria de Saúde de Itá está realizando diversas ações para combater o mosquito e para orientar a população para os perigos de deixar, por exemplo, um simples recipiente com água parada.

Em Itá essas doenças nunca foram diagnosticadas, mas já foi encontrado o mosquito, por isso o trabalho de prevenção deve ser constante. Nesse mês a Secretaria de Saúde e a Vigilância Sanitária realizaram um mutirão em todas as residências do Bairro Pioneiros, em um raio de 300 metros do local aonde foi localizado um foco do mosquito da Dengue.“As Agentes de Saúde também estão passando de casa em casa orientando a população sobre as medidas preventivas que devem ser tomadas”, ressalta a secretária de saúde, Joice Anita Sartoretto Zotti. “Pedimos a colaboração de todos. Se cada um fizer a sua parte, não teremos mais focos do mosquito em nosso município”, conclui ela.

A partir do mês de abril a Secretaria também vai promover palestras nas escolas sobre prevenção.

Fonte - Diego Mior / Ascom Prefeitura de Itá