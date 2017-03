A Prefeitura de Seara em parceria com as associações dos criadores municipais de suínos, bovinos e ovinos se reuniram com o presidente da CDL Josemar Paludo e o da ACIS, Gilson Junes Michaelsen.O encontro aconteceu no gabinete do prefeito Kiko Canale e os assuntos tratados foram a 5ª Festa do Agricultor e da Pecuária Searaense (FAEPS) e a 10ª Festa Catarinense da Suinocultura que acontecem no dia 31 de março, 1 e 2 de abril.

A Prefeitura e os núcleos ofereceram um espaço junto a CCO para ACIS e CDL estarem recebendo empresários e associados na Festa. “Dos 45 expositores confirmados, 30 são empresas searaenses, isso mostra a força da indústria e o comércio local, precisamos valorizar e apoiar o nosso empresário” comentou o prefeito Kiko Canale.

A realização da Festa é da Prefeitura de Seara através da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente juntamente com os Núcleos Municipais dos Criadores de Suínos, Bovinos e Ovinos.

Fonte - André Luiz / Ascom Prefeitura de Seara