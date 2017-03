Encontro objetivou discutir a implantação do programa visando reduzir os casos de arrombamentos.

Rede Vizinho realiza reunião com representantes de associações de moradores

Na noite de segunda-feira,13, a Polícia Militar de Concórdia realizou uma reunião com representantes de Bairros do município, com o apoio da União Municipal das Associações de Moradores de Concórdia - UMAMC. Na oportunidade foi realizada uma apresentação sobre a Rede de Vizinhos, projeto institucional da Polícia Militar de Santa Catarina.

A reunião foi de sensibilização, tendo por objetivo apresentar o projeto, sua importância, funcionamento, regras, etc.

Os representantes das associações do Bairros irão difundir o projeto e, juntamente com a Polícia Militar, darão os próximos passos para organização e criação dos grupos da Rede de Vizinhos em cada Bairro do município.

(Fonte: Polícia Militar).