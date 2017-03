A seleção de Santa Catarina venceu o Rio Grande do Sul por três sets a um na estreia do Campeonato Brasileiro de Seleções Divisão Especial, Sub-20, que está sendo disputado no Rio de Janeiro. As parciais foram 25/20, 25/21, 17/25 e 25/16. O time catarinense, treinado pelo técnico da Apav Concórdia, Fabiano Girotto, hoje enfrenta o Rio de Janeiro.