A Polícia Militar de Concórdia flagrou duas pessoas com entorpecentes no fim da manhã desta terça-feira, dia 14. O fato foi registrado na rua Padre Franciscanos, quando a guarnição fez a abordagem a uma motocicleta, com dois ocupantes. Foi localizado dois cigarros de maconha que o carona da motocicleta, de iniciais A.F.P, de 21 anos, tentou se desfazer. A PM confeccionou um Termo Circunstanciado e o autor deverá comparecer no juizado Especial Criminal de Concórdia.

(Com informações do repórter André Krüger)