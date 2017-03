A Prefeitura de Seara, através do Programa de Combate a Dengue, está intensificando os trabalhos nos bairros e no interior para combater o mosquito transmissor da dengue, zika, chikungunya e febre amarela.

Foram encontrados seis focos neste ano, sendo dois no bairro Niterói e quatro no bairro Industrial, com isso, em um raio de 300 metros todas as residências, comércios e terrenos baldios, são vistoriados e orientações são repassadas à comunidade sobre a adequação de qualquer local com presença de água parada, sendo um possível criador.

Mais de 70 armadilhas são visitadas semanalmente e 20 pontos estratégicos a cada 15 dias, além dos trabalhos de rotina. “Precisamos do apoio de toda a comunidade para não deixar o mosquito se criar. Verifiquem suas residências, comércios e terrenos baldios ao menos uma vez por semana, somente com este monitoramento poderemos eliminar todos os criadouros”, alerta a coordenadora do Programa de Combate a Dengue de Seara, Fabíula Pereira.

Fonte - André Luiz / Ascom Prefeitura de Seara