Um atropelamento foi registrado na tarde desta terça-feira, dia 14, na Rua Prefeito José de Castro, na entrada do Bairro dos Industriários. A condutora de uma motocicleta Yamaha YBR placas de Concórdia, N.F.O, 30 anos, sofreu escoriações no joelho e o pedestre de inicias L.C.L de 19 anos, sofreu escoriações pelo corpo e sentia dores na cabeça.

Os Bombeiros Voluntários foram acionados e prestaram atendimento no local. A condutora da moto e o pedestre foram conduzidos para a avaliação médica.



De acordo com as informações apuradas no local, a moto fazia sentido bairro centro, quando o jovem saiu do passeio e acabou sendo atingido.

Informações - Repórter André Krüger