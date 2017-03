Depois de um ano sem atividades a Secretaria de Saúde de Itá reiniciou na semana passada o programa “Saúde Bucal Nas Escolas”, com o objetivo de prevenir e orientar as crianças sobre os cuidados com os dentes.

Na sexta-feira, dia 10, a dentista responsável pelo programa, Fernanda Philippsen, ministrou palestras para os alunos que irão participar do projeto. Ela repassou aos estudantes da Escola de Educação Básica Valentin Bernardi, os cuidados que devem ter para manter os dentes fortes e saudáveis. “Na próxima sexta-feira, dia 17, também vamos dar início a escovação na escola”, adianta ela.

As palestras serviram para explicar a necessidade de ter cuidados com a dentição e para preparar os alunos para as atividades de escovação. De acordo com a secretária de Saúde de Itá, Joice Sartoretto Zotti, serão atendidos alunos do 1° ao 5° ano da rede municipal e estadual de ensino, abrangendo a cidade e o interior do município. “Estamos reiniciando esse programa que ficou inativo no ano passado. É um projeto importante para a saúde bucal das crianças, pois tem o objetivo de orientação e prevenção”, ressalta a secretária.

Fonte - Diego Mior / Ascom Prefeitura de Itá