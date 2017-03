De acordo com dados da Secretaria de Agricultura de Peritiba, Eem janeiro foram mais de 8.200 mil toneladas de silagem produzidas no município, atendendo 95 propriedades. Já em fevereiro, foram feitas mais de 7.800 mil toneladas, com 76 produtores atendidos.

Segundo o secretário adjunto de agricultura, Fabiano Riffel, vários fatores contribuíram para estes números. “A boa safra com excelente produtividade do milho, o ótimo trabalho desenvolvido pelos operadores de máquinas que não mediram esforços para prestar o serviço, até mesmo em finais de semana ou feriados”, relata ele. "Estas horas a mais trabalhadas, foram necessárias para suprir a demanda e não deixar de atender nenhuma propriedade. E trabalhamos com seis tratores, sendo quatro acompanhados com carreta basculante, e dois com carreta de madeira. Temos cinco ensiladeiras com comando hidráulico, o que economiza um ajudante na mão de obra para o produtor. Isso tudo também contribuiu”, acrescenta Riffel.

Ainda de acordo com informações da Secretaria de Agricultura, durante o mês de março a silagem continua na mesma intensidade e a expectativa é de que a demanda seja menor somente no mês de abril, e aí, parte do maquinário é liberado para paraprestar outros serviços.