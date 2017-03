Será nesta quarta-feira, dia 15, a audiência de instrução e julgamento do caso do duplo assassinato de Linha Guaraípo, interior de Arabutã. Onde foram executadas com tiros na cabeça Lisete Lohmann, de 42 anos e a filha Estéfani, de 10. Valdir Dannenhauer, companheiro de Lisete e padrasto de Estéfani foi ferido com disparos na cabeça e sobreviveu. O fato que chocou a comunidade de Arabutã e região foi registrado no dia 30 de março de 2016.

Dois suspeitos de cometerem o crime G.D e N.M.H estão presos e um menor apreendido no Casep. A audiência de instrução e julgamento ocorre no Fórum de Ipumirim. O processo corre em segredo de justiça.

(Com informações do repórter André Krüger).