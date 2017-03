Os professores classificados na segunda chamada pública da Secretaria Municipal de Educação de Concórdia vão estar em sala de aula, a partir da segunda-feira, dia 20. A informação é da secretária Marcia Calderolli. Durante toda a segunda-feira, dia 13, foi feita a chamada dos candidatos, na própria sede da Secretaria Municipal de Educação.

Marcia Calderolli, em entrevista ao Jornal da Manhã da Rádio Aliança, destacou que nesta semana será providenciada a documentação desse profissionais e a realização de exames médicos em caráter admissional dos mesmos. Ao todo, 65 vagas serão preenchidas com esses professores.

A secretária destaca que o objetivo é suprir a falta de professores em sala de aula. Ressalta que, desde o começo do ano letivo na Rede Municipal de Educação, algumas escolas estão trabalhando com professores substitutos e as atividades foram normais. "Em alguns casos da Educação Especial, que não foi conseguido substitutos em função da base legal para a troca, os professores devem ter vínculo com o município", explica. Completa que a maior demanda foi justamente para a Educação Especial, em que o município tem 140 crianças atendidas para esta modalidade.

Márcia destaca que foram maisde 700 candidatos inscritos para 65 vagas.