O Processo Seletivo destina-se ao preenchimento de vagas para a contratação temporária e cadastro de reserva de servidores municipais na Secretaria Municipal de Saúde. Os salários variam de R$ 937,00 a R$ 9.267,51. São cinco vagas abertas e as inscrições podem ser feitas até o dia 23 deste mês através do site www.assconpp.com.br, nos links Processos Seletivos, Prefeitura de Piratuba.

A taxa para inscrição é de R$ 50,00 para os cargos de nível fundamental, R$ 70,00 para os cargos de nível médio e de R$ 100,00 para os cargos de nível superior. A prova escrita, de caráter obrigatório para todos os candidatos, será realizada no dia 08 de abril de 2017, na Escola Professora Amélia Poletto Hepp, situada na Rua Boa Vista, com início às 8:30h .

As vagas abertas são para médico clínico geral (1), fisioterapeuta (1), agente de serviços gerais (1), farmacêutico (1) e auxiliar administrativo (1). “Existe uma demanda de atendimento e por isso precisamos preencher as vagas para oferecer aos piratubenses as consultas aqui na Unidade de Saúde. O médico e o fisioterapeuta serão contratados de imediato, logo após o resultado do Seletivo”, adianta o secretário de Saúde de Piratuba, Vanderlei Weber. “Os aprovados nas demais vagas abertas, são para cadastro reserva e serão chamados conforme a necessidade da Secretaria”, explica ele.

Todos os detalhes do Processo Seletivo estão do Edital, que pode ser encontrado no site da Prefeitura de Piratuba (www.piratuba.sc.gov.br) ou no link a seguir.