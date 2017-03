Dois acidentes sem vítima foram atendidos pela Polícia Militar Rodoviária de Concórdia durant a segunda-feira, dia 13. O primeiro acidente ocorreu ás 11h, no quilômetro 11 da Rodovia SC 473, próximo da comunidade de Toldinho, no município de Irani. Trata-se de uma saída de pista seguida de choque em barranco, envolvendo o veiculo caminhão Ford/Cargo do município de Presidente Castelo Branco - PR, conduzido por um homem de 33 anos. Neste acidente houve apenas danos materiais de pequena monta no veículo. O motorista escapou ileso.

O segundo acidente atendido foi por volta ás 17h10, no quilômetro 18 da Rodovia SC 390, na Linha Rancho Grande, no município de Concórdia - SC. Trata-se de uma colisão frontal, envolvendo o veículo automóvel Fiat/Siena município de Nova Alvorada - RS, conduzido por um homem de 22 anos, (ileso) e o veículo caminhão VW/8.150 do município de Peritiba - SC, conduzido por um homem de 35 anos (ileso). Neste acidente houve apenas danos materiais nos veículos.

(Com informações do repórter André Krüger)