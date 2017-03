O Inter Movistar do concordiense Darlan Lopes, sagrou-se campeã no fim de semana da Taça da Espanha de Futsal ao bater o El Pozo Murcia, do ex-ACF Pito, nos pênaltis. No tempo normal, os dois times empataram em 4 a 4. Nas cobranças alternadas, o Inter ganhou por 9 a 8.