Possibilidade foi levantada pela CNTA nos últimos dias em função do possível não pagamento do PLR.

A direção do Sintrial não confirma nesse momento a possibilidade de uma paralisação dos trabalhadores da unidade de Concórdia da BRF, caso o PLR (Participação dos Lucros e Resultados) não seja paga pela companhia em função dos prejuízos registrados em 2016. A informação é do presidente do Sindicato dos Trabalhadores das Industrias da Alimentação, Sintrial, Jair Baller.

Em entrevista à Rádio Aliança, Baller destacou que estará participando de uma reunião na quinta-feira, dia 16, em São Paulo, na sede da Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Industrias de Alimentação e Afins para obter mais informações sobre esse possível não pagamento do PLR pela BRF, referente ao ano de 2016. Por outro lado, Baller destaca que os trabalhadores tinham como certo que receberiam um valor de R$ 450, referente ao benefício, independente se a companhia teve lucro ou não.

Sobre uma possível paralisação, Baller diz que não foi procurado por ninguém da confederação, que por sua vez ventilou essa possibilidade nos últimos dias. "Para realizar uma paralisação, é preciso ter todo um embasamento legal", afirma.

A possibilidade de paralisação dos trabalhadores foi ventilada peloa CNTA após o anúncio do prejuízo de R$ 327 milhões no ano de 2016 pela BRF e que a mesma não iria pagar o PLR.

(Com informações do repórter André Krüger).