Os Bombeiros Voluntários de Concórdia atenderam na tarde desta segunda-feira, dia 13, por volta das 17h30, um acidente de trânsito na SC 390, região de Rancho Grande, interior de Concórdia. Foi uma colisão frontal envolvendo um automóvel Fiat Sienna, placas Nova Alvorada-RS e Caminhão com placas de Peritiba.

Uma equipe de resgate foi ao local foi contatado uma colisão frontal, mas os ocupantes não sofreram ferimentos. O condutor do automóvel foi atendido pela equipe de resgate mais não precisou ser encaminhado ao Pronto Socorro.

A Polícia Militar Rodoviária de Concórdia esteve no local do acidente para levantamentos. Segundo o que foi apurado no local, o motorista do automóvel foi realizar uma ultrapassagem de um caminhão que apresentava problemas mecânico quando ocorreu a colisão.

(Com informações do repórter André Krüger).