O final de semana passado, três e quatro de Março foi cheio de medalhas para equipe de judo da Fundação Municipal de Esportes de Concórdia.

Entregas do Ranking 2016 aos atletas Vinicius William Köhler e Igor Willrich.

Resultados individuais da Copa Santa Catarina de Judô - classificatória para o Campeonato Brasileiro Região V que acontece em Caxias do Sul em abril.

1º Richard Luan Gomes de Farias SUB 18 MASCULINO - CLASSIFICADO PARA O BRASILEIRO REGIONAL

1º Fernando Astolfi Cardoso SUB 15 MASCULINO - CLASSIFICADO PARA O BRASILEIRO REGIONAL

1º Gabriela Belorini de Menezes SUB 13 FEMININO - CLASSIFICADO PARA O BRASILEIRO REGIONAL

2º Marcio Luiz Rossi Amancio SUB 18 MASCULINO

2º Djeferson de Oliveira SUB 21 MASCULINO

2º Ana Luiza Gossenheimer Pradella SUB 13 FEMININO

2º Nathalia Ferrão Port SUB 18 FEMININO

2º Vinicíus William Köhler SUB 21 MASCULINO

3º Igor Henrique Willrich SUB 21 MASCULINO

3º Raissa Tais Kleber SUB 15 FEMININO

3º Nathalia Ferrão Port SUB 21 FEMININO

3º Richard Pierre Costa SÊNIOR MASCULINO

3º Alissa da Silva Mazzutti SUB 13 FEMININO

3º Yakira Ramão da Silva SUB 13 FEMININO

3º Samuel da Cunha Vancin SUB 13 MASCULINO

5º Igor Henrique Willrich SÊNIOR MASCULINO

5º João Gabriel Dalla Libera SUB 13 MASCULINO

5º Arthur Parcianello Martins SUB 13 MASCULINO

5º Gustavo Tebaldi Meneghetti SUB 13 MASCULINO

7º Guilherme Augusto Lawrenz Kleber SUB 18 MASCULINO

7º Micael Angelo Sabadin Presotto SUB 15 MASCULINO