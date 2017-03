Nos dias 11 e 12 de março os atletas das categorias base do CCX participaram do Festival Catarinense de Xadrez da Criança (FESCRI) realizado na cidade Blumenau. A competição envolvia os melhores jogadores das cidades do estado e nossos pequenos guerreiros representaram muito bem, conseguindo pódio em três categorias diferentes!

A prata veio com Amanda Cassel na categoria Sub 12 feminino e o bronze foi conquistado por Aline Balena no Sub 10 feminino e Marco Albiero no Sub 12 masculino.

Júlia Paravizi ficou em 11º lugar no Sub 10 feminino e Ezequiel Chitolina em 15º no Sub 10 masculino; Na categoria Sub 12 feminino as medalhas vieram com Bárbara Ziliotto (5º lugar) e Carolina Diersmann (10º lugar); No Sub 12 masculino tivemos medalhas com Eduardo Vivan (7º lugar) e Matheus Maldaner (8º lugar), Bernardo Elesbão ficou em 11º e Emanuel Katschor em 13º; No Sub 14 feminino Emanuelle Bochi ficou em 16º lugar; No Sub 14 masculino medalharam Arthur Ródio (7º lugar) e Vinícius Balena (10º lugar), Patrick Zarpelon ficou em 11º.

(Fonte: Clube Concordiense de Xadrez)