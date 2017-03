O vereador do PSD, Jaderson Miguel, fez uma sugestão para que a administração municipal de Concórdia destine parte dos recursos dos royalties da barragem da Usina Hidrelétrica de Itá, para investimentos nas comunidades lindeiras.

Neste ano, conforme dados da Aneel, a previsão de repasse nos dois primeiros meses de 2017, entre valores das Usinas de Itá e de Foz de Chapecó, chega a R$ 695.953,00.

O pedido é para que as comunidades que foram atingidas pelo lago tenham atenção especial, com investimentos para compensar a perda, já que diversas famílias acabaram deixando as comunidades.

No entanto, aos fins de semana, muitos moradores costumam voltar para o interior, para visitar familiares e até mesmo para participar de competições esportivas, como os jogos de futebol.

Outra sugestão é para investir em questões de agricultura, com horas máquina e melhoria nos acessos, por exemplo.

Conforme Jaderson, este era um pedido que vinha sendo feito pelo então vereador Edilson Massoco (PR), na última legislatura e atual vice-prefeito. Para ele, é uma forma de pedir uma atenção especial para estas comunidades.

A compensação financeira trata-se de um percentual que a Usina Hidrelétrica Itá repassa a esfera federal, governos estaduais e municípios, como forma de compensação pela utilização dos recursos hídricos para geração de energia elétrica.

Conforme lei federal, os recursos devem ser destinados pelo Consórcio na forma de 45% para o estado, 45% para os municípios, 4% ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDTC), 3% ao Ministério do Meio Ambiente e 3% do Ministério de Minas e Energia.

(Fonte: Divaleia Casagrande/Ascom/Câmara de Vereadores).