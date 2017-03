As meninas que sonham em receber uma corou e uma faixa em um concurso de beleza, que tem como maior prêmio a representatividade de um município inteiro, terão uma grande oportunidade no mês de maio. O Miss Concórdia 2017 está com inscrições abertas, que seguem até o dia 15 de abril. Candidatas com idade entre 18 e 26 anos e que residam em Concórdia, por pelo menos, 12 meses podem procurar a Fundação Municipal de Cultura para buscar mais informações, conhecer o regulamento completo e efetuar a inscrição, que é gratuita.

Mais que escolher uma representante da beleza para o município, o Miss Concórdia quer oportunizar as candidatas a receberem informações e dicas, que poderão lhes ajudar em comportamentos e embelezamento para o dia a dia. Uma semana antes do evento da escolha, as inscritas terão uma programação especial, com cinco workshops, direcionados a beleza, bem-estar e relacionamento. Será o momento para aprender mais sobre maquiagem, nutrição, postura e passarela, etiqueta e ainda sobre oratória, com técnicas simples e importantes para as candidatas falarem bem em público e relacionar-se com as pessoas.

O concurso oferecerá uma premiação em dinheiro, além de presentes surpresa. As interessadas terão pouco mais de um mês para confirmar sua inscrição. O evento, no dia 19 maio, ocorrerá no Teatro Maria Luiza de Mattos, a Casa da Cultura, às 20h, sem cobrança de ingressos. As três primeiras colocadas vão representar Concórdia nos principais eventos locais, regionais e estaduais, inclusive no Miss Santa Catarina. A campanha de divulgação será intensificada a partir da metade desta semana, com cartazes, folders e mídia em redes sociais.

(Com informações do repórter André Krüger).