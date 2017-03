ACF Concórdia faz dois amistosos com a seleção do Paraguai neste mês

O Ginásio da Escola Professora Amélia Poletto Hepp de Piratuba será palco para o amistoso entre a ACF Concórdia e a Seleção Paraguaia de Futsal. A partida será realizada no dia 24 deste mês, às 20:30h. O evento está sendo organizada pela AEP Termas de Piratuba Futsal e a ACF e foi viabilizado pelo ex-jogador da seleção italiana, Seco Zanetti.

Os ingressos serão comercializados a R$ 20,00 na hora ou de forma antecipada. Os pontos de venda ainda estão sendo definidos pela diretoria da AEP. “É uma grande oportunidade para quem gosta de assistir uma boa partida de Futsal. A ACF está preparando o time para a Liga Nacional, Copa Brasil, Divisão Especial do Catarinense e JASC. O time paraguaio é a seleção, ou seja, os destaques do Futsal daquele país estarão em quadra aqui em Piratuba, então vai valer à pena assistir”, comenta o presidente da AEP, Tarcisio Wolfart da Silva.

Na mesma noite a diretoria da AEP vai fazer uma breve apresentação do projeto de 2017. Há também, a possibilidade de que um amistoso entre o Sub 20 de Piratuba e uma equipe da região seja realizado. “Estamos avaliando com o técnico Serginho Schiochet. Nosso trabalho com os atletas começou recentemente, mas se for possível, vamos viabilizar um jogo, que servirá como preparação e também como forma dos torcedores já conhecerem a equipe”, adianta o presidente.

A seleção paraguaia e a ACF também jogam em Concórdia, na noite seguinte, dia 25. A partida está marcada para as 19:30h e será realizada no Centro de Eventos. Os ingressos também serão vendidos a R$ 20,00.