A Associação de Pais e Amigos da Natação de Concórdia está buscando apoio para viabilizar a construção do seu complexo de piscinas. O empreendimento já está no projeto e agora a cruzada da Apan é ter subsídios ou apoio público, especialmente da Prefeitura, para tirar a obra do papel.

Em entrevista à Rádio Aliança, o técnico da Apan, Gerson Angnes, destaca que esse projeto foi desenvolvido durante longos meses e que o complexo contaria com piscina coberta e aquecida. "Não seria somente para treinamentos! Seria aberta ao público para o desenvolvimento de lazer ou de atividades terapeuticas", conta.

Hoje o clube realiza suas atividades de treinamentos na piscina da CPC Piscina Clube. "Lá a piscina tem 25 metros e é aquecida, onde a gente pode realizar nossas atividades em qualquer período do ano. Porém, o limitador é o horário pré-definido e o número de pessoas", conta Angnes.

O professor da Apan ressalta que, com a construção do complexo de piscinas, Concórdia poderia sediar mais eventos de natação no decorrer do ano. "Isso baratearia para os clubes do Oeste de Santa Catarina que hoje vão mais para o litoral, especialmente Florianópolis, para disputar competições oficiais", finaliza.