Frentes de implantação do sistema de esgotamento sanitário em novas ruas

As frentes de trabalho de instalação da rede do sistema de esgotamento sanitário de Concórdia estará ingressando em novas ruas nesta semana. A informação é do consórcio Trix-Infracon. Os trabalhos estarão concentrados nas ruas Vêneto, Das Hortênsias, Júlio da Costa Neves e Luiz Morelatto.

Também haverá a continuação dos trabalhos na Luiz Morelatto, Itália, Bromélias e Das Tulipas.

Também haverá a pavimentação das ruas Adílio Mützemberg, Eugênio Giotto, Leonel Mosele e Santa Catarina.

Também haverá a colocação do emissário, com continuação na 29 de Julho.