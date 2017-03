Começam as aulas do Proerd 2017

Na manhã da segunda-feira, dia 13, o Programa Educacional de Resistência as Drogas (PROERD) iniciou suas atividades relacionadas ao ano de 2017 em Concórdia, o qual alcançará, cerca de 960 crianças, divididas em 47 turmas. Ao longo da semana, também terá início as aulas em outros municípios da região.

Serão realizadas duas formaturas, sendo uma ao final do primeiro semestre e outra no final do ano, com as escolas do segundo semestre.

No primeiro semestre 14 escolas serão atendidas, entre elas: E.E.B. Cinquentenário, E.E.B. Petrópolis, E.E.B. Maria Melânia Siqueira, Cooperativa Educacional Magna (Colégio Cem), E.B. Bem Me Quer, E.E.B. Mansueto Boff, E.E.B. Deodoro, E.E.B. La Sale, E.E.B. Ângelo Ari Biezus, E.E.B. Eugênio Pozzo, E.E.B. Imigrantes, E.E.B. Nações, E.E.B. Santa Cruz, E.E.B. Melvim Jones.

As aulas em Concórdia serão ministradas pelos policiais militares Cabo Silva, Cabo Vanderlei e Cabo Vandra. As escolas de Lindóia do Sul, Ipumirim e Arabutã, serão atendidas pelo Cabo Mecca, escolas de Peritiba pelo Cabo Damaceno e escolas de Seara, Itá, Arvoredo, Xavantina pelo Soldado Valmorbida. São policiais militares treinados e devidamente capacitados para falarem a mesma linguagem das crianças. Os militares vão fardados às salas de aula e ministram instruções com material específico para cada faixa etária.

A principal finalidade do programa é mostrar às crianças o quão ruim é o caminho das drogas, da criminalidade e da violência, podendo dessa maneira evitar que no futuro as mesmas possam se tornar dependentes químicos e se envolverem em situações de violência.

(Fonte: Polícia Militar de Concórdia)