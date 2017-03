A emissora do povo, como é conhecida em Concórdia e região, completou 34 anos nesta segunda-feira, dia 13. A Rádio Aliança foi fundada no dia 13 de março de 1983 . Os registros históricos mostram que a inauguração aconteceu na manhã de um domingo ensolarado. Ao longo do tempo, além de acompanhar a evolução da tecnologia, passar por mudanças técnicas e ganhar mais potência, a Aliança também ganhou muitos ouvintes e teve participação importante na história de Concórdia.

A Rádio é fruto de um sonho dos irmãos Casagrande. Adelmo, Maurício (in memorian) e Silvino queriam estabelecer um veículo de comunicação de caráter popular em Concórdia. Os irmãos Lady e Neudy Massolini, (In memorian) se juntaram aos Casagrande e fortaleceram o projeto. A ideia de uma emissora AM saiu do papel depois de cerca de 30 meses de planejamento, quando o projeto técnico que permitiria que a emissora entrasse em operação, foi concluído. “Com 17 anos eu fui até São Paulo, em busca de gravadoras, pois já trabalhava com música e queríamos gravar um disco. Lá visitei muitas vezes a antiga Rádio Nacional, onde eu observava os detalhes da emissora e fui me informando, sobre como constituir uma rádio”, conta o diretor geral e sócio proprietário da Aliança, Adelmo Casagrande. “Tínhamos o sonho de trabalhar com a comunicação. Nosso objetivo era criar uma emissora de caráter popular. Foi o que fizemos, o povo de Concórdia passou a ter mais uma voz”, destaca ele.

As primeiras transmissões, ainda na frequência 920 Kilohertz, tinham as ondas que chegavam somente em uma região. Um ano depois, a frequência de operação mudou para 750 Kilohertz, permitindo maior alcance e mais qualidade no som transmitido. “Tivemos esse desafio logo no início das atividades. Tínhamos que aumentar a potência da Rádio e aí procuramos o engenheiro e desenvolvemos um novo projeto técnico. Foi mais um passo importante para a emissora”, relembra Casagrande. A primeira sede da Aliança foi no edifício Casagrande, na Rua Dr. Maruri. Um andar era ocupado pela Rádio, inclusive com um auditório, onde o público acompanhava programas ao vivo. Mais tarde a Rádio passou a funcionar na Rua Leonel Mosele e atualmente transmite da Rua Guilherme Helmut Arent.

Em maio de 2001 a empresa ganhou novos sócios. Os empresários Nauro Jásper e Lírio Zonta ingressam no quadro social e auxiliaram no progresso da emissora. Em 2006 a Rádio inaugura o novo parque de transmissões, com sistema digital e novas antenas. Os investimentos permitiram que a Aliança chagasse a mais de 200 cidades entre os estados de SC, RS e PR.

Além do entretenimento, campanhas sociais, programas musicais a emissora também ganhou força com o jornalismo ao longo dos anos. Hoje a Aliança é referência no segmento e continua se atualizando constantemente, com o objetivo de informar e oferecer os melhores programas aos ouvintes.“A gente cresceu e nos mantemos firmes levando informação e alegria para Concórdia e região, graças aos apoiadores, colaboradores, sócios da empresa, empresário e comerciantes que anunciam na Aliança e é claro, aos nossos ouvintes. A todos estes nós agradecemos, mas principalmente ao Senhor Poderoso que nos deu essa oportunidade e nos dá saúde para trabalhar”, registra o diretor.

Projetos em andamento:

Uma das características da Aliança é manter a qualidade dos produtos oferecidos aos ouvintes. Para isso a evolução é constante. Recentemente a emissora fez mudanças na programação e inseriu novos programas. A equipe de jornalismo está sendo reforçada e ainda neste ano, a Rádio deve transmitir também em FM.

Promoção de aniversário: