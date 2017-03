Um grupo de professores que são candidatos na chamada pública da Secretaria Municipal de Educação devem ingressar na Justiça contra a Prefeitura de Concórdia. De acordo com eles, os erros de pontuação dos candidatos ainda persistem no sistema e muitos professores estariam desclassificados neste processo, que está acontecendo nesta segunda-feira, dia 13.

A reportagem da Rádio Aliança foi procurada por alguns professores candidatos na manhã desta segunda-feira, dia 13, alegando essa situação. De acordo com a professora e candidata, Elaine Figueira, que gravou entrevista com a Rádio Aliança, os mais prejudicados são os pedagogos. "Os mais prejudicados são os da pedagogia. Houve um erro na inscrição. Tinha pedagogia 1 e não existe pedagogia 1 na nomenclatura e pronto. As professoras que se inscreveram para pedagogia não foram habilitadas. Eles erraram nas pontuações e continuam erradas", diz Elaine.

A professora diz que esses erros foram os que teriam motivado o adiamento dessa chamada, inicialmente marcada para a última semana, para esta segunda-feira. Conta que, através de uma ação do Sindicato dos Servidores Municipais de Concórdia, a prefeitura fez naquela ocasião uma revisão e marcou para o dia de hoje essa chamada pública. Conforme Elaine, aproximadamente 100 professores estariam nesta situação. "Entregamos a documentação como habilitada, mas fomos consideradas não habilitadas. Queremos que acertem a nossa pontuação", diz a professora.

A Prefeitura de Concórdia, através da Secretaria Municipal da Educação, está fazendo essa chamada pública de professores para o preenchimento de 80 vagas na rede estadual de ensino.