Jovem de 25 anos não corre risco de morte. Ele caiu do equipamento em movimento em Barra do Tigre.

Vítima de acidente com trator se recupera em quarto no Hospital São Francisco

A vítima de acidente com trator em Concórdia está se recuperando em quarto normal e fora de perigo no Hospital São Francisco. A informação é da unidade hospitalar. O acidente ocorreu na tarde do domingo, dia 12, na estrada de acesso a comunidade de Barra do Tigre, interior de Concórdia.

Conforme informações apuradas pelo jornalismo da Rádio Aliança, o jovem, de 25 anos, teria caído do equipamento em movimento, possivelmente em função de um solavanco na estrada. O rodado do trator teria passado sobre a vítima, que foi atendida consciente e encaminhada para o Pronto-Socorro do Hospital São Francisco pelo Samu.

(Com informações do repórter André Krüger).