Na última sexta-feira (10), a Copérdia encerrou o ciclo de assembleias gerais ordinárias de 2017.

Após 43 reuniões em municípios que a instituição tem unidade, o CTG Fronteira da Querência foi o palco para a última Assembleia Homologatória.



Valdemar Bordignon, Presidente da Copérdia, em entrevista ao jornalismo Aliança avaliou como positiva a participação dos associados em todas as assembleias.

- " Avaliamos como positiva todas as reuniões, já tivemos um número grande de participantes, superando os números do ano passado. Isso fez com que o associado pudesse receber as informações e participar dando suas sugestões e opiniões".



Bordignon também falou sobre as atividades da coperativa em todas as suas unidades e nos resultados obtidos. Segundo ele, "o ano que se passou foi bastante interessante, superando até a nossa expectativa. Em termos de resultado a gente até não está muito satisfeito, porque o percentual que foi possível alcalçar foi bastante reduzido, mas tivemos ainda assim um bom resultado. A Copérdia teve um resultado líquido de R$ 30 milhões, e isso por sí demonstra que apesar das dificuldades, ainda quando o associado participa e quando as atividades estão em bons momentos, como é o caso da agricultura, a gente tem o resultado satisfatório".



A crise econômica que atinge todo o país interferiu nesses resultados, afirmou o presidente da Copérdia.

"Foi um ano onde o produtor procurou se abastercer com aquilo que era mais em conta, e a própria coperativa para poder se manter competitiva no mercado, teve que reduzir suas margens. Foi um ano de muitos desafios que foram possíveis serem vencidos e acreditamos que estamos prontos para encarar 2017, que também não será um ano dos mais faceis.



Segundo o presidente, para este ano a Copérdia projeta buscar um faturamento de R$ 1.300 Bi, e um resultado pouco acima do que foi conseguido no ano anterior, em torno de R$ 32 Mi.

"Precisamos mais uma vez contar com a colaboração, especialmente das condições climáticas, e também um trabalho muito grande por parte de toda nossa equipe, na busca de novos clientes e principalmente, atender e manter aqueles que já são nossos clientes e tem tradicionalmente negócios com a coperativa" - concluiu Valdemar Bordignon.



Todas as informações com mais detalhes o associado da Copérdia pode encontrar no site - www.coperdia.com.br