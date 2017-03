A Polícia Militar de Concórdia também localizou entorpecentes durante abordagens realizadas no fim de semana. Na madrugada do sábado, dia 11, a polícia parou uma motocicleta, com dois ocupantes. Utilizando o cão farejador a PM localizou 0,9 gramas de maconha e um cachimbo para uso de crack, vazio. A motocicleta estava sendo ocupada por A.C.S e D.V.R, sendo este o caroneiro e portador do entorpecente. Apenas um Termo Circunstanciado foi feito em desfavor do mesmo.

No domingo, dia 12, a Polícia Militar realizou abordagem de um veículo GM Corsa, com placas de Lages, conduzido por T.B.S, de 33 anos. Em busca veicular, a Polícia Militar localizou no cinzeiro duas gramas de maconha. Um Termo Circunstanciado foi feito em desfavor do mesmo, que foi liberado em seguida.

Pensão alimentícia

Um homem foi preso em Concórdia na última sexta-feira, dia dez, pela Polícia Militar. Trata-se de O.J.O.L, de 41 anos, que possuía em seu desfavor mandado de prisão ativo, por pensão alimentícia. Ele foi conduzido até o Presídio Regional de Concórdia.