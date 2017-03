Motociclista não obedece ordem de parada da Polícia Militar, abondona moto e foge para o mato. Conforme informações da Polícia Militar, o fato foi registrado neste domingo, dia 12, na região do bairro Santa Rita.

De acordo com relatos, em rondas, a guarnição percebeu um homem andando com uma moto com característica de trilha. Foi dada aordem de parada para o mesmo, neste momento ele pulou da moto e empreendeu fuga a pé para o meio do mato.

A motocicleta estava sem placa e com o número do chassi cortado, não sendo possível identificar a procedência do veículo.

Ela foi entregue na Delegacia de Polícia Civil de Concórdia.