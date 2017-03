Rapaz fica ferido em acidente com trator em Barra do Tigre

Um rapaz de 25 anos ficou ferido em um acidente na tarde deste domingo, dia 12, no interior de Concórdia. O fato foi registrado na estrada de acesso a comunidade de Barra do Tigre.

Conforme informações preliminares colhidas pela reportagem da Rádio Aliança - já que pessoas que estavam no local do acidente não quiseram se manifestar - a vítima estaria no trator que trafegava em via pública. Ela teria caído do veículo possivelmente em função de um solavanco na estrada. O rodado traseiro teria passado por cima da vítima, que foi atendida pelo Samu de Concórdia consciente e comunicativa. O transporte da vítima foi feito por populares que foram ao encontro da ambulância do Samu. Não se sabe ao certo ainda se o rapaz era o condutor ou estava de carona sobre o equipamento.

Ele foi levado para o Pronto-Socorro do Hospital São Francisco de Concórdia com suspeita de fratura no tórax e escoriações.

(Com informações do repórter André Krüger)