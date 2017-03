Terceiro acidente envolvendo motociclista ocorreu na noite deste Sábado, dia 11. O fato foi registrado no entroncamento das Ruas 29 de Julho com Yanomanis no bairro Itaíba. Foi uma colisão envolvendo uma motocicleta Kawasaki com placas de Concórdia conduzido por Eduardo Sagais Grosselli, de 20 anos. Ele sofreu escoriações e foi atendido pela equipe dos Bombeiros Voluntários de Concórdia. O condutor da Ford/EcoSport e a carona não sofreram ferimentos.

Segundo informações dos envolvidos, o acidente aconteceu quando o carro fazia sentido rua 29 de Julho para o Bairro Redin, quando a motocicleta vinha na direção contrária, sentido antigo Senai para o Centro. A Polícia Militar esteve no local para realizar os levantamentos do acidente.

(Com informações do repórter André Kruger)