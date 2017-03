Um motociclista ficou ferido em acidente na SC 283 no bairro Fragosos, em Concórdia, na tarde deste sábado, dia 11, por volta das 17h. Segundo informações, o condutor da moto XTZ Yamaha, placas de Concórdia, de inicias de E.R.L de 20 anos sofreu escoriações e foi atendido pela equipe dos Bombeiros e do SAMU. A vígima foi conduzida ao Pronto-Socorro para avaliação medica.

Segundo o que foi apurado no local do acidente, a queda da motocicleta teria sido provocada por um segundo veículo, que teria efetuado uma ultrapassagem e, ao retornar para a pista da mão de direção acabou colidindo contra o motociclista. De acordo com relatos, seria um GM Monza, cujo motorista também não parou para dar atendimento.

A Polícia Militar Rodoviária esteve no local para realizar os levantamentos do acidente.

(Com informações do repórter André Krüger).