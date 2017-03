Um homem de 38 anos teve parte dos dedos da mão esquerda amputada um acidente de trabalho no final da manhã deste sábado, dia 11, na rua Maria Paese Neto na Vila União em Concórdia. O homem estava trabalhando com uma Makita, utilizada para moldar madeiras, quando sofreu o acidente. Bombeiros Voluntários atenderam a ocorrência, realizaram os primeiros atendimentos e em seguida o paciente foi encaminhado ao Pronto Socorro do Hospital São Francisco.

(Com informações do repórter André Krüger).